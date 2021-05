Die Fraktion der Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag hat den Ludwigshafener Abgeordneten Bernhard Braun als Vorsitzenden wiedergewählt. Auf einer Klausurtagung wurde auch die Parlamentarische Geschäftsführerin Pia Schellhammer einstimmig bestätigt, wie die Fraktion am Mittwoch in Mainz mitteilte. Zum Fraktionsvorstand gehören ferner Jutta Blatzheim-Roegler aus dem Hunsrück und der neue Abgeordnete Carl-Bernhard von Heusinger, der als Rechtsanwalt in Koblenz tätig ist.

„Wir haben eine große Einigkeit in der Fraktion“, sagte Braun. Mit den neu hinzugekommenen Abgeordneten sei die Aufstellung regional wie thematisch breiter geworden. Bei der Landtagswahl am 14. März hat die Fraktion zehn Mandate erhalten, vier mehr als bisher. Die Besetzungen der Ausschüsse und der Zuständigkeiten von Sprecherinnen und Sprechern in der Fraktion soll in der kommenden Woche geklärt werden. „Wir freuen uns, dass wir jetzt endlich in die parlamentarische Debatte starten können“, sagte Braun mit Blick auf die konstituierende Sitzung des Landtags am kommenden Dienstag.