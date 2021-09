Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Grünen, Misbah Khan, hat sich nach der ersten Prognose zur Bundestagswahl zufrieden gezeigt. «Wir sind mit einem hohen Anspruch an uns selbst in diese Wahl angetreten», sagte Khan am Sonntag in Mainz. Die erste Prognose stimme sie optimistisch: «Wir haben das beste Ergebnis, das die Grünen jemals hatten. Von daher: Wir haben allen Grund zum Feiern.»

