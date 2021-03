Stuttgart/Mainz (dpa) - Von einem «großen Wahlergebnis» sprechen die Grünen nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. «Zum dritten Mal in Folge haben Grüne in Baden-Württemberg zugelegt, sind wieder stärkste Kraft geworden, und auch in Rheinland-Pfalz konnten wir deutlich unsere Stimmen verdoppeln», sagte die Parteivorsitzende Annalena Baerbock am Sonntagabend.

Stuttgart/Mainz (dpa) - Von einem „großen Wahlergebnis“ sprechen die Grünen nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. „Zum dritten Mal in Folge haben Grüne in Baden-Württemberg zugelegt, sind wieder stärkste Kraft geworden, und auch in Rheinland-Pfalz konnten wir deutlich unsere Stimmen verdoppeln“, sagte die Parteivorsitzende Annalena Baerbock am Sonntagabend.

