Die rheinland-pfälzischen Grünen ziehen mit Jutta Paulus an der Spitze in den Europawahlkampf. Auf der Landesdelegiertenversammlung in Idar-Oberstein wurde Paulus am Samstag mit sehr großer Zustimmung auf den Spitzenplatz für die Liste zum Einzug ins Europaparlament gewählt. Sie ist bereits seit dem Jahr 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Die nächste Europawahl findet im Juni nächsten Jahres statt. Dafür wollen die Grünen auf einer Bundesdelegiertenkonferenz im November eine Bundesliste aufstellen. Der Spitzenplatz aus Rheinland-Pfalz gilt als Votum des Landesverbands für diese Liste. Ziel der rheinland-pfälzischen Grünen ist, mit mindestens einer Person aus dem Landesverband wieder im Europaparlament vertreten zu sein.

Für den Spitzenplatz der rheinland-pfälzischen Grünen hatte sich neben Jutta Paulus auch Romeo Franz beworben. Auf Franz, der seit dem Jahr 2018 Mitglied des Europäischen Parlaments ist, entfielen bei der Landesdelegiertenversammlung 20 Stimmen. Paulus erhielt eine Zustimmung von 170 Stimmen. Dazu gab es zwei Enthaltungen. Der Grünen-Landesverband hat rund 5000 Mitglieder.

