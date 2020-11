Rheinland-Pfalz bekommt zum 1. Januar eine neue Ressortspitze im Umweltministerium. Die Regierungsfraktionen danken der zurückgetretenen Ministerin für ihre Arbeit, die Opposition spricht von einem überfälligen Schritt.

Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Rücktritt der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken wollen die Grünen zügig über die Neubesetzung entscheiden. Die Abstimmung in den Gremien der Partei habe bereits am Mittwochabend begonnen, sagte Fraktionschef Bernhard Braun am Donnerstag in Mainz. Zum 1. Januar muss neben der Ressortführung auch das Amt des Staatssekretärs neu besetzt werden. Höfken und Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) zogen mit ihrem Rücktritt am Mittwochabend die Konsequenz aus anhaltender Kritik an der rechtswidrigen Beförderungspraxis in ihrem Ministerium.

„Wir sind auf einem guten Weg, wir haben da kein Personalproblem“, sagte Braun. Es gehe um die beste Möglichkeit, die Arbeit der Ministerin weiterzuführen. Eine Entscheidung werde es nicht heute und nicht morgen geben, aber „es wird nicht lange dauern“. In Rheinland-Pfalz wird am 14. März 2021 ein neuer Landtag gewählt.

Er arbeite seit mehr als 25 Jahren mit Höfken zusammen, sagte Braun. Ihre Entscheidung habe ihn auch emotional sehr berührt. Die Gründe für den Rücktritt hätten nichts mit der inhaltlichen Arbeit zu tun. Auch die Grünen-Landesvorsitzenden Misbah Khan und Josef Winkler würdigten, dass sich Höfken unermüdlich für Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Rheinland-Pfalz eingesetzt habe.

Höfken, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin ist, zog am Mittwoch die Konsequenzen aus der monatelangen Affäre um rechtswidrige Beförderungen in ihrem Ministerium. „Die Ministerin hat mich informiert, ich respektiere ihren Beschluss“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwochabend. Sie bedaure die Entscheidung, „es tut mir sehr leid“.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer würdigte Höfken als „äußerst versierte Kennerin ihres Fachs, für die die Sachpolitik immer an erster Stelle stand“. Wer Fehler öffentlich einräume und korrigiere, verdient Anerkennung und Respekt. Schweitzer kritisierte den Stil der monatelangen Debatte über die Beförderungsaffäre: „In manch öffentlicher Äußerung zu ihrer Person“ sei der Respekt zuletzt nicht immer gegeben gewesen. Auch die FDP-Fraktion dankte Höfken für die gemeinsame Arbeit.

Hingegen sprach die oppositionelle CDU von einem lange überfälligen Schritt. Wer so eklatant gegen Verfassung, Beamtengesetze und den geleisteten Amtseid verstoße, habe die Legitimation verloren, ein hochrangiges Staatsamt zu bekleiden, sagte am Mittwochabend Fraktionschef Christian Baldauf. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Michael Frisch warf Höfken am Donnerstag vor, die Interessen ihrer Partei über das Bedürfnis gestellt zu haben, „durch ein klares Eingeständnis des eigenen Versagens und die zeitnahe Übernahme der gebotenen Konsequenzen Schaden vom Land abzuwenden“.

Für den Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz stellte Geschäftsführer René Quante die Frage: „Was passiert nun mit all den Günstlingen und grünen Parteikollegen, die im Umweltministerium zu Unrecht auf ihren Posten sitzen und gutes Steuergeld kassieren?“ Der Rücktritt mache keine einzige rechtswidrige Beförderung ungeschehen.

Der Professor für Öffentliches Recht an der Universität Würzburg, Ralf Brinktrine, sagte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: „Wenn, die Verantwortlichen ein solches fehlerhaftes System über Jahre dulden, müssen sie in der Regel auch die Konsequenzen ziehen.“ Die frühere Beförderungspraxis im rheinland-pfälzischen Umweltministerium sei „eindeutig und gravierend rechtswidrig“. Die Beförderungspraxis habe gegen zentrale beamtenrechtliche Grundsätze und gesetzliche Vorgaben verstoßen.