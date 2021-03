Mainz (dpa/lrs) - In der Debatte über die Maskenaffäre von Bundestagsabgeordneten der Union haben sich die Spitzenkandidatinnen der Grünen und der Linken in Rheinland-Pfalz für ein Lobby-Register ausgesprochen. «Dann könnte man den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wer welche Nebeneinkünfte hat», sagte die Linken-Politikerin Melanie Wery-Sims am Donnerstagabend in einer SWR-Fernsehdebatte zur Landtagswahl.

Auf den Einwand von CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf, dass es dies bereits gebe, sagte die grüne Spitzenkandidatin Anne Spiegel: „Wir haben kein Lobby-Register in Rheinland-Pfalz. Die jüngsten Vorfälle haben gezeigt, dass dies längst überfällig ist.“

Baldauf verurteilte erneut, wenn Abgeordnete Provisionen für die Vermittlung von Maskenlieferungen kassierten, und sprach von „Menschen, die keinen Anstand haben und moralisch Verwerfliches tun“. Zugleich wandte er sich auch an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und sagte: „Sie haben eine der größten Korruptionsaffären in ihrem eigenen Landesverband mit Markus Held.“ Der rheinhessische SPD-Bundestagsabgeordnete muss sich wegen Untreue- und Betrugsvorwürfen ab 4. Mai vor Gericht verantworten. „Sorgen Sie dafür, dass auch Herr Held die Konsequenzen zieht“, sagte Baldauf.

