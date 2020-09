Mainz (dpa/lrs) - Die Spitzenkandidatin der Grünen für die rheinland-pfälzische Landtagswahl 2021, Anne Spiegel, ist einstimmig als Direktkandidatin des Wahlkreises 39 (Speyer, Schifferstadt, Römerberg-Dudenhofen) gewählt worden. Bei der Regionalen Wahlversammlung am Mittwochabend sei Julia Jawhari als Spiegels Ersatzkandidatin gekürt worden, teilten die rheinland-pfälzischen Grünen am Freitag mit. «Die hundertprozentige Zustimmung ist überwältigend und ich freue mich schon jetzt auf den Wahlkampf in meiner Heimat!», kommentierte Spiegel die Wahl. Die 39-Jährige ist Familien- und Integrationsministerin in der rot-gelb-grünen Landesregierung.

Der Landtag wird am 14. März 2021 neu gewählt.