Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Landtag in Mainz, Pia Schellhammer (37), will Nachfolgerin von Bernhard Braun an der Fraktionsspitze werden. Ihre Bewerbung gab sie am Montag in Mainz bekannt.

Braun (63) hat vergangene Woche angekündigt, dass er bei der Neuwahl des Vorstands Anfang 2023 nicht mehr antreten werde. Die Grünen wählen regulär in der Mitte der Wahlperiode den