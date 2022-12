Mainz (dpa/lrs) - Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben ihre Mitglieder vor Ort dazu aufgerufen, sich auf die Kommunalwahl 2024 vorzubereiten. „In 18 Monaten ist es so weit“, sagte die Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der Partei, Pia Schellhammer, am Samstag auf einem Landesparteitag in Mainz. „Wir wollen 2023 Schwung holen für die anstehende Kommunalwahl.“ Bei der Bildung von Listen für die Wahlen vor Ort gelte es, neue Mitglieder einzubinden und mehr Frauen in die Politik zu bringen.“