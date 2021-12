Der Geschäftsführer der Energieagentur Rheinland-Pfalz, Michael Hauer (49, Grüne), wird Staatssekretär im Klimaschutzministerium. Vize-Regierungschefin wird Familienministerin Katharina Binz (38).

Das teilten die Landeschefs der Grünen, Josef Winkler und Misbah Khan, zusammen mit der designierten Klimaschutzministerin Katrin Eder am Mittwoch mit. Hauer folgt Eder, die bisher Staatssekretärin war und ins Ministeramt aufsteigt, nachdem Amtsinhaberin Anne Spiegel aus Speyer am Mittwoch in Berlin als Bundesfamilienministerin vereidigt wurde. Die 40-jährige Grünen-Politikerin war seit Mai zudem stellvertretende Ministerpräsidentin. Künftig übernimmt Binz die Regierungsgeschäfte, wenn Ministerpräsidentin Dreyer verhindert ist.

Spiegel hat nach Ministeriumsangaben ihre Pressesprecherin Josefine Keller mit nach Berlin genommen. Ob der stellvertretende Regierungssprecher Dietmar Brück ebenfalls wechselt, war zunächst unklar.