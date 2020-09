Mainz (dpa/lrs) - Für das Ziel einer hundertprozentigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2030 in Rheinland-Pfalz müssen nach Ansicht der Grünen-Fraktion dringend die Rahmenbedingungen im Bund geändert werden. «Wir haben die Technik, wir haben eine große Bereitschaft in der Bürgerschaft, das einzige woran es scheitert, ist die Große Koalition in Berlin», sagte der energiepolitische Sprecher Andreas Hartenfels am Mittwoch in Mainz. Zusammen mit Fraktionschef Bernhard Braun erneuerte er die Forderung nach einer Vereinfachung der Ausschreibungsbedingungen für Windkraftanlagen, eine Regionalisierungskomponente für Windkraft im Binnenland und die Befreiung der Eigenstromnutzung von der Umlage nach dem Gesetz für Erneuerbare Energien (EEG).

«Wenn der Verbrauch von Tomaten aus dem eigenen Garten versteuert würde, wäre das absurd», sagte Hartenfels. «Genau das passiert im Moment bei der Eigenstromerzeugung», etwa mit einer Solaranlage auf dem Dach. Für die Förderung von Solarspeicheranlagen sollte der Bund ein eigenes Programm auflegen - «das wäre sehr hilfreich für unser Landesprogramm». Nach einer am Mittwoch von der Fraktion vorgestellten Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der Grünen-Fraktion ist die Zahl der Batteriespeichersysteme mit Anschluss an eine Solaranlage von 5 im Jahr 2010 auf 2092 im vergangenen Jahr gestiegen.

Um die gesamte Stromerzeugung in Rheinland-Pfalz aus erneuerbaren Energien zu stemmen, müssten die Windkraftkapazität verdoppelt, die Leistung der Solaranlagen verdreifacht werden, erklärten Hartenfels und Braun. Zurzeit werde etwas mehr als die Hälfte des Stroms in Rheinland-Pfalz aus erneuerbaren Energien erzeugt. Um die Bedeutung der Energiewende für die Eindämmung der drohenden Klimakatastrophe deutlich zu machen, wollen die Grünen am kommenden Samstag Vertreter der Schulstreikbewegung «Fridays for Future» mit dem BASF-Manager Uwe Liebelt auf einem Kongress zusammenbringen.