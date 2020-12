Die Landespartei richtet ihren ersten digitalen Parteitag aus – und stimmt sich auf die Landtagswahl ein.

Die Grünen wollen sich dafür stark machen, dass in Rheinland-Pfalz in absehbarer Zeit klimaneutral gewirtschaftet wird. Nur noch 15 Prozent der Bäume im Land seien gesund, sagte Anne Spiegel, Spitzenkandidatin der Partei für die Landtagswahl am Samstag in Idar-Oberstein. Auch deshalb kämpfe ihre Partei für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie wollen die Grünen in den kommenden Jahren mindestens verdreifachen, aus Windenergie mindestens verdoppeln, sagte Spiegel. Außerdem plädiert die Partei für den verstärkten Einsatz von Wasserstoff als Energieträger. Der Umstieg auf diese Techniken bringe zusätzliche Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz, so Spiegel. Techniken, die dem Klima schaden, dürfen nach Ansicht der Grünen vom Staat nicht mehr unterstützt werden.

Erster digitaler Parteitag

Die klimapolitischen Forderungen sind Teil des Wahlprogramms für den Urnengang am 14. März, das die Partei am Wochenende diskutiert und am Sonntagabend verabschieden will. Es ist der erste digitale Parteitag in der Geschichte der rheinland-pfälzischen Grünen. Die Parteispitze hat sich in Idar-Oberstein versammelt. Die überwiegende Anzahl der 209 Delegierten ist aus den heimischen vier Wänden zugeschaltet.

Bei der Landtagswahl 2016 hatten die Grünen knapp über fünf Prozent der Stimmen erreicht. Seither regieren sie in Mainz zusammen mit SPD und FDP. Auch in der nächsten Wahlperiode wollten die Grüne eine „möglichst starke Stimme für Klimaschutz und Gerechtigkeit“ sein, sagte Spiegel. Offiziell sprechen sich führende Grüne für die Fortsetzung des Regierungsbündnisses auch im neuen Landtag aus. Sie schließen aber auch Gespräche mit der CDU nicht aus.