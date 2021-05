Die Partei setzt Rößner, Lindner und Rüffer auf die ersten drei Plätze ihrer Liste zur Bundestagswahl. Die Landesvorsitzende Khan schafft es auf Platz 5.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzischen Grünen wollen ihre bisherigen Abgeordneten erneut in den Bundestag schicken. Ein Parteitag in Mainz wählte am Samstag Tabea Rößner auf den Spitzenplatz der Landesliste für die Bundestagswahl im September. Danach folgen Tobias Lindner und Corinna Rüffer, die sich gegen die Landesvorsitzende Misbah Khan durchsetzte. Khan wurde dann auf Platz fünf gewählt.

„Im Sommer machen wir einen Wahlkampf, der sich gewaschen hat“, rief Rößner den gut 200 meist digital zugeschalteten Delegierten aus einer ehemaligen Fabrikhalle zu. Es werde „allerhöchste Zeit für eine grüne Bundesregierung und die ist diesmal drin“. Mit Blick auf die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fügte die 54-jährige Mainzerin hinzu: „Mit unserer zukünftigen Kanzlerin Annalena machen wir den Unterschied - in Stil und Inhalt.“ Rößner erhielt ohne Gegenkandidatin eine Zustimmung von 83,6 Prozent.

Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Lindner sprach von einem „Hauch von Aufbruch und Wechselstimmung in der Luft“. Er gewann die Wahl um Platz 2 gegen den Manager Torsten Klein aus dem Kreisverband Westerwald mit einer Zustimmung von 79,1 Prozent. Klein kritisierte, das Ergebnis der Grünen bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sei nicht zufriedenstellend gewesen. Die Partei müsse sich mehr um ältere Wähler bemühen.

Die mit 69,2 Prozent der Stimmen auf Platz 3 gewählte Trierer Bundestagsabgeordnete Rüffer wurde auf dem Parteitag nach dem Verhältnis zu Konkurrenten befragt, die entschlossener für Klima- und Artenschutz aktiv seien. Dabei verwies sie auf Gespräche mit Klimaaktivisten, die aus Protest gegen das Straßenbauprojekt „Moselaufstieg/Westumfahrung Trier“ Baumhäuser in einem Wald errichteten.

Auf den vierten Listenplatz wurde mit 74,8 Prozent der Neurologe Armin Grau aus Ludwigshafen gewählt. Die Wahl von drei Bewerberinnen um den fünften Platz entschied Misbah Khan im zweiten Wahlgang mit 55,1 Prozent. Sie wolle im Bundestag für Menschenrechte eintreten, sagte Khan. „Wir sind eines der reichsten Länder der Welt und trotzdem liefert Deutschland immer wieder Armutszeugnisse, wenn es um soziale Sicherheit geht.“

„Lasst uns den Bundestagswahlkampf unseres Lebens führen“, rief Bundesgeschäftsführer Michael Kellner den Delegierten des Parteitags zu. Für die Partei gebe es die neue Situation eines „Duells zwischen uns und der Union“. In der Gesellschaft sei eine Veränderungsbereitschaft spürbar, die die Grünen als Adressaten habe. „Ich hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis haben, dass wir mit deutlich mehr Abgeordneten im nächsten Bundestag vertreten sein werden“, sagte der Landesvorsitzende Josef Winkler. Die Partei stellt derzeit drei Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz. Der Landesvorstand erwartet aufgrund der jüngsten Umfragen, dass es künftig vier bis sechs sein könnten.

