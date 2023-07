Bald jährt sich die tödliche Flutkatastrophe zum zweiten Mal. Die Landesregierung hat sich daher am Dienstag im Ahrtal getroffen. Von Lokalpolitikern gibt es Lob - aber auch Forderungen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Dort, wo am Dienstag die Politikerinnen und Politiker stehen, war vor rund zwei Jahren nichts als Wasser und Schlamm: Das rheinland-pfälzische Kabinett ist kurz vor dem zweiten Jahrestag der tödlichen Flutkatastrophe für eine Sitzung in einem Hotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler zusammengekommen. Die Kabinettsmitglieder diskutierten mit Lokalpolitikern über den Stand und die Probleme des Wiederaufbaus im Ahrtal.

«Zwei Jahre nach der Flut gibt es viele kleine und große Lichtblicke», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach der Sitzung. «Geld alleine baut nicht auf, es sind eben die Menschen, die anpacken, die mit großer Kraftanstrengung ihr Zuhause und ihre Heimat wieder aufbauen.» Die Flut habe zerstört, was «über Jahrhunderte hier aufgebaut worden ist». Sie sei eine schreckliche Zäsur für das Bundesland.

Zentrale Frage des Treffens am Dienstag war, wie der Wiederaufbau nachhaltig und zukunftsgewandt gelingen kann. «Das ist ein Anliegen vom Tal, aber auch von uns, dass wir natürlich nicht eins zu eins wieder aufbauen, sondern dass wir das Ahrtal so gestalten, dass es eben auch in den zukünftigen Jahren ein ganz besonders vorbildliches Ahrtal ist», sagte Dreyer.

Die gesellschaftlichen Herausforderungen, wie Klimaschutz und demografischer Wandel, dürften beim Wiederaufbau nicht vergessen werden, forderte Ahr-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos). Es brauche eine bessere Vernetzung von Förderprogrammen, einfachere Antragsprozesse und eine weitreichendere Auslegung des Aufbauhilfefonds - «von einer Unterstützung des reinen Wiederaufbaus hin zu einer Transformation unserer zerstörten Region», sagte Weigand. Dafür setze sie sich «massiv ein».

Nach Dreyers Ansicht sollten daher die Regelungen des geplanten bundesweiten Heizungsgesetzes bereits jetzt als Maßstab für den Wiederaufbau im Ahrtal genutzt werden können. Der Ministerrat habe verabredet, bei der Bauministerin vorstellig zu werden, um zu klären, ob das sogenannte Gebäudeenergiegesetz beim Wiederaufbaufonds «nicht auch schon der Maßstab sein kann für den Wiederaufbau». Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) - das sogenannte Heizungsgesetz - soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

Der Innenminister Michael Ebling kündigte indes an, die Kommunen bei der Vorfinanzierung des Wiederaufbaus stärker zu unterstützen. Es sei verabredet worden, bei der Bewilligung von Maßnahmen aus dem kommunalen Wiederaufbau einen Abschlag von bis zu 30 Prozent im Voraus zu leisten, sagte der SPD-Politiker. «So dass wir damit einen wesentlichen Beitrag leisten, dass kommunale Liquidität sozusagen erhalten bleibt», sagte Ebling. Liquidität heißt, dass Unternehmen oder in diesem Fall Kommunen ihre Zahlungsverpflichtungen jederzeit einhalten können.

Weigand bezeichnete die Entscheidung als «positives Signal». Der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen sagte, die Landesregierung habe immer wieder ein offenes Ohr für die Probleme der Region gezeigt. «Das heißt, der Vorschuss, im Prinzip mit der Bewilligung 30 Prozent Abschlag zu bekommen, wird den Gemeinden helfen, ihr Liquiditätsproblem ein stückweit zu lösen», sagte der CDU-Politiker. «Dafür sind wir dankbar. Das war eine gute und wichtige Nachricht heute, und das ist ein guter Schritt.»

Der Wiederaufbau des Ahrtals sei Regierungsschwerpunkt, sagte die Dreyer. «Wir haben sichtbare Fortschritt.» Es gebe aber auch Fortschritte, die nicht sichtbar seien. Die kommunale Infrastruktur etwa sei eine «Mammutaufgabe», mit der sich die Ministerinnen und Minister am Dienstag intensiv beschäftigt hätten. «Während in Nordrhein-Westfalen (...) 180 Verwaltungen die Flutkatastrophe abwickeln, sind es hier gerade mal fünf hauptamtliche Verwaltungen plus ehrenamtliche Ortsbürgermeister», sagte sie. «Und das bei der Dichte der Zerstörung hier.»

«Weder Berichte noch Bilder geben auch nur ansatzweise die Dimension der Katastrophe wieder», sagte Weigand. Gleiches gelte aber auch für den Aufbauerfolg. «Deshalb ist es wichtig, das Ahrtal und die Menschen zu besuchen», sagte sie. Die Ministerratssitzung im Ahrtal zeige, dass die Menschen nicht vergessen seien und auf die Unterstützung und Entscheidungsfreude der Landesregierung zählen könnten. «Ein nachhaltiger Aufbau der größten Baustelle Deutschlands kann nur gemeinsam gelingen.»