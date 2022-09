Ein Wohnungsbrand in Kaiserslautern hat in der Nacht zum Dienstag einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Feuerwehrleute konnten den Brand in einem Haus in der Königstraße zeitnah löschen, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Demnach wurden alle Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht, es wurde niemand verletzt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der Sachschaden am Gebäude liege nach ersten Schätzungen zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Die Ursache solle ein nicht sachgemäßer Umgang beim Kochen von Essen gewesen sein, erklärte die Sprecherin. Im Laufe des Tages wollte die Polizei die Wohnung aufsuchen und die Ursache genauer untersuchen.