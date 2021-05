Gegen die Beschränkungen und Schließungen, die wegen der Corona-Krise seit Montag gelten, gibt es die ersten Eilanträge vor Gericht. Manchen Pfälzer Kommunalpolitikern gehen die Auflagen aber noch nicht weit genug, sie fordern Nachbesserungen.

Hallensport-Verbot: Gericht zweifelt an Rechtmäßigkeit

Die Tennishalle eines Vereins in Rheinhessen bleibt geschlossen, so wie es die neue Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorsieht. Das Verwaltungsgericht Mainz hat am Montag einen Eilantrag des Vereins gegen die vom Land verordnete Zwangsschließung zurückgewiesen. Nach Angaben einer Sprecherin des Gerichts blieb es bis Montagnachmittag der einzige Versuch in Rheinland-Pfalz, Einschränkungen der neuen Corona-Verordnung mit Hilfe der Verwaltungsgerichte zu kippen.

Der Verein habe nicht ausreichend dargelegt, warum die Entscheidung im Eilverfahren getroffen werden muss, begründete das Gericht seine Abfuhr. Notwendig gewesen wäre der plausible Nachweis „unzumutbarer, später nicht wiedergutzumachender Nachteile“. Allerdings äußerte das Gericht auch Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verbots, weil die neuen Beschränkungen nicht vom Parlament abgesegnet worden seien. Die „erheblichen Grundrechtseingriffe der Corona-Krise bedürfen endlich einer tragfähigen Rechtsgrundlage“, heißt es in der Begründung.

Zudem gebe es ein detailliertes Hygienekonzept für die Halle, was Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Anordnung wecke. Nach Angaben der Sprecherin wird es in dem konkreten Fall keine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit geben. Dem Verein stehe allerdings eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht offen.

Unterdessen hat auch der Tennis-Verband Rheinland-Pfalz die flächendeckende Schließung aller Tennishallen in Rheinland-Pfalz kritisiert. Er beruft sich dabei auf weniger strenge Regelungen in anderen Bundesländern. Die Kritik des Verbands: Nach der Vereinbarung zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche solle Individualsport erlaubt bleiben. Damit bliebe auch Tennis gestattet, sofern nur zwei Personen zusammen spielen. Nach Darstellung des Verbands bleiben deshalb in 13 Bundesländern die Hallen für Zweier-Begegnungen offen. In Rheinland-Pfalz ist jedoch Sport ausdrücklich nur im Freien erlaubt. So streng ist es daneben nur in Hamburg und Nordrhein-Westfalen geregelt. Der Tennisverband poche nun gegenüber der Landesregierung auf Gleichbehandlung, sagte ein Sprecher.

Diese machte am Montag allerdings wenig Hoffnung, dass die Regeln schon bald gelockert werden könnten: „Wir wollen die Anzahl der Begegnungen zwischen den Menschen reduzieren“, sagte David Freichel, Chef vom Dienst des Corona-Kommunikationsstabs in der Staatskanzlei. Sport sei nur im Freien erlaubt, Ausnahmen davon wären kaum zu vermitteln.

Bad Dürkheimer Riesenfass: Protest gegen Schließung

Carsten Thüne, Betreiber des Restaurants im Dürkheimer Riesenfass, hat am Montag mit einer ungewöhnlichen Aktion gegen die wegen der Pandemie verordnete Schließung von Gaststätten im November protestiert. Auf der Terrasse des geschlossenen Restaurants saßen Mitarbeiter Thünes. Auf eine zuvor in sozialen Netzwerken angekündigte Öffnung des Fasses verzichtete Thüne aber. „Die Leute dürfen auf der Terrasse sitzen, wenn sie den Mindestabstand einhalten. Bewirten darf ich sie aber nicht, und das werde ich auch nicht“, erklärt der Gastronom. „Wir möchten niemanden provozieren und auch nichts Illegales tun“, betont Thüne. Die von Bund und Ländern beschlossene Schließung der Gastronomie sei nicht verhältnismäßig und auch kein angemessenes Mittel, um dem Infektionsgeschehen tatsächlich entgegen zu wirken.

Private Feiern: Landrätin und OB für hartes Durchgreifen

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick und die Landrätin Susanne Ganster (beide CDU) wollen bei Feiern im privaten Bereich härter durchgreifen können. Die Landesregierung hatte es in ihrer neuen Corona-Bekämpfungsverordnung bei dem dringenden Appell belassen, dass sich im privaten Bereich nicht mehr als zehn Personen aus maximal zwei Haushalten treffen sollen. Im öffentlichen Raum ist dies dagegen Vorschrift. Zwick und Ganster wiesen am Montag darauf hin, dass sich immer wieder Menschen an diesen Appell nicht halten würden. Bei Zusammenkünften im privaten Bereich würde oft weder Mundschutz getragen noch würden die Abstände eingehalten. Zwick forderte, dass entweder das Land seine Haltung überdenken oder es den Kommunen überlassen solle, eventuell schärfere Regeln zu verabschieden.

Firma will Baumesse durch OVG-Entscheidung erzwingen

Der Veranstalter der Bad Dürkheimer Baumesse, die BaumesseE GmbH aus Münster, hat einen Normenkontrollantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz gestellt, um seine Messe wie geplant vom 6. bis 8. November stattfinden zu lassen. Per Eilantrag will die Firma die Landesverordnung für ungültig erklären lassen, soweit darin Messen und Spezialmärkte verboten wurden.

Start ins Wintersemester: Fast komplett digital

Zoom statt Hörsaal: Angesichts der massiv steigenden Corona-Infektionszahlen hat das Wintersemester an rheinland-pfälzischen Universitäten am Montag nahezu vollständig digital begonnen. Präsenzveranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig sind, sollen ausgesetzt werden. „Wir müssen die Anzahl der Kontakte deutlich reduzieren“, sagte Wissenschaftsminister Wolf (SPD).

Hohe Infektionsrate im Kreis Germersheim

Der Anstieg der Neuinfektionen geht auch in Rheinland-Pfalz vorerst ungebremst weiter. Binnen 24 Stunden wurden dem Landesuntersuchungsamt 823 neue Fälle gemeldet. Knapp 9000 Menschen sind demnach landesweit aktuell mit dem Corona-Virus infiziert – Anfang des Monats waren es noch nur 1054 Betroffene gewesen. Alle Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz sind weiterhin Risikogebiet und liegen damit nach dem Aktionsplan des Landes in der Alarmstufe „Rot“ (über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche). An der Spitze dieser 7-Tage-Inzidenz steht jetzt der Kreis Germersheim mit einer Rate von 181,1 Fällen.

Es sei aktuell kein besonderer Grund im Sinne beispielsweise einer Veranstaltung zu erkennen, sagte eine Sprecherin des Kreises zu der jüngsten Entwicklung. Es ist allerdings festzuhalten, dass bei vielen Personen im Kreis Germersheim, die bisher Kat-1-Person waren, eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde. Kontaktpersonen der Kategorie 1 („höheres“ Infektionsrisiko) sind beispielsweise Menschen, die mit einer infizierten Person einen mindestens 15-minütigen direkten Kontakt hatten und deshalb in Quarantäne müssen.

Saarland: Betriebe wehren sich gegen Schließungen

Beim Oberverwaltungsgericht (OVG) des Saarlandes sind mehrere Anträge gegen die seit Montag geltende coronabedingte Zwangsschließung von Betrieben eingegangen. Zu den Klägern gehören der Inhaber eines Fitnessstudios sowie fünf Inhaber von Tattoo- und Piercingstudios.