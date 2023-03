Autofahrer müssen in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf glatte Straßen achten. Die Polizei vermeldete am Dienstagmorgen im Verkehr zwar noch keine größeren Unfälle oder Behinderungen. Im Tagesverlauf sorgen aber Schneefälle im Bergland und gegen Abend auch in tieferen Lagen für Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu kommen zeitweise starke bis stürmische Böen bei Temperaturen zwischen acht Grad am Oberrhein und zwei bis sechs Grad im Rest. In der Nacht besteht dann verbreitet Glättegefahr und die Temperaturen sinken auf zwei Grad in der Vorderpfalz und bis zu minus vier Grad in der Eifel.

Offenbach (dpa/lrs) - Auch am Mittwoch fällt zunächst Schnee, der im Süden in tiefen Lagen teils in Regen übergeht. Im Tagesverlauf bleibt es regnerisch bei Temperaturen zwischen drei und fünf Grad. In der Nacht zu Donnerstag wird es laut Meteorologen vor allem in der Eifel glatt.

Wetterbericht DWD