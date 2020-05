Koblenz (dpa/lrs) - Glück am Maifeiertag: Zwei Eurojackpot-Tipper aus Rheinland-Pfalz können sich über einen Gewinn von jeweils rund 6,1 Millionen Euro freuen. Die Spieler hatten alle fünf am Freitagabend gezogenen Zahlen richtig getippt sowie je eine von zwei Eurozahlen, teilte Lotto Rheinland-Pfalz am Samstag in Koblenz mit. Einer der Glückspilze hatte demnach 24,50 Euro eingesetzt und seinen Tippschein in einer Annahmestelle in Rheinhessen abgegeben. Der zweite habe online gespielt und 16,50 Euro investiert. «Beide werden diesen Maifeiertag sicher nie mehr vergessen», so Lotto Rheinland-Pfalz.

Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot ging nach Bayern. Mit den Gewinnzahlen 6-11-12-21-41 und den beiden Eurozahlen 1 und 2 lag ein Spieler nach elf Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitgeteilt hatte.