Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Magdeburg bleibt in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz hängen. Am zehnten Spieltag kam der der FCM im Kellerduell beim 1. FC Kaiserslautern zu einem glücklichen 1:1 (0:0)-Unentschieden. Marvin Pourié (48.) hatte die Hausherren am Samstag im Fritz-Walter-Stadion in Führung gebracht, Andreas Müller schaffte nur sechs Minuten später den Ausgleich.

Magdeburg begann taktisch wie beim 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern München II, musste allerdings mit gut pressenden Gastgebern zurecht kommen, die im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr das Spiel kontrollierten, ohne selbst ihre Chancen zu nutzen.

Das änderte sich in der zweiten Hälfte. Der FCM bekam eine lange Flanke nicht verteidigt, die Marlon Ritter auf den frei stehenden Pourié zurücklegte, der ohne Probleme traf. Doch Magdeburg erholte sich schnell und kam nach einer kurz ausgeführten Ecke zum Ausgleich, als Müllers Flanke direkt ins Toreck segelte. Am Niveau der Partie änderten die Tore aber nichts. Zwar traute sich der FCM mehr zu, Lautern blieb gefährlicher. Beide Teams spielten in der Schlussphase auf Sieg, aber der Lucky Punch gelang keiner Seite mehr.