Kirchheimbolanden (dpa/lrs) - Bei einem Glätteunfall in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) ist eine Autofahrerin aus dem Fenster ihres Autos geschleudert und schwer verletzt worden. Die 52-Jährige war am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 47 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Beim Abbiegen verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Auto. Da sie nicht angeschnallt war, wurde sie aus dem Fenster geschleudert. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos hatten einen Totalschaden.

