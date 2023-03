In Rheinland-Pfalz und im Saarland muss am Sonntag gebietsweise mit Regen und im Bergland auch Schneeregen oder Schnee gerechnet worden. Dort besteht örtlich auch Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen können auf bis zu acht Grad steigen, im höheren Bergland auf bis zu vier Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Montag wird es nach der DWD-Vorhersage wechselnd bis stark bewölkt sein. Auch zum Start in die Woche soll es teils schauerartige Niederschläge sowie Schneeregen und dabei im Bergland Schnee und Glätte geben. Die Höchsttemperatur liegt am Montag zwischen drei und sechs Grad.

DWD-Vorhersage