Nachdem Unbekannte am frühen Sonntagmorgen ein Baustellen-Absperrgitter von einer Brücke an der Autobahn 63 geworfen haben, ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie die Beamten mitteilten, war ein 25 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der Autobahn in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Auf der Höhe der Brücke nahe dem rheinland-pfälzischen Bolanden sei das etwa zwei Meter lange Absperrgitter vor ihm auf der Fahrbahn eingeschlagen.

Bolanden (dpa) - Der Mann habe noch versucht zu bremsen, habe dem Gitter aber nur bedingt ausweichen können, hieß es. Es geriet unter den Lastwagen und wurde überrollt. Der Mann sei unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Nach derzeitigem Stand werde davon ausgegangen, dass mehrere Gitter von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen worden sein dürften. Zeugen, die sich in der Nähe aufgehalten und möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wurden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mainz zu melden.