Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Gewerkschaft der Polizei im Saarland will keine Mitglieder haben, die der AfD nahestehen oder AfD-Mitglied sind. Diese Personen seien aufgefordert, die Gewerkschaft der Polizei (GdP) unverzüglich zu verlassen, teilte die GdP am Freitag in Saarbrücken mit. Wer AfD-Parteimitglied sei und nicht freiwillig austrete, müsse mit einem gewerkschaftsinternen Ausschlussverfahren rechnen. Der Bundesvorstand der Gewerkschaft hatte zuvor beschlossen, dass eine AfD- und eine GdP-Mitgliedschaft unvereinbar seien.

Der saarländische Landesvorsitzende der GdP, David Maaß, sagte, AfD-Mitglieder seien in der Gewerkschaft „nicht länger willkommen“. „Die AfD ist nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei eine im Kern rassistische, nationalistische, menschenverachtende, demokratie- und gewerkschaftsfeindliche Partei, deren politische Bestrebungen den Grundsätzen und Werten eines demokratischen und sozialen Rechtsstaats und dem solidarischen Prinzip der GdP konträr entgegenstehen.“

Die GdP bekenne sich mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss „zur freiheitlich demokratischen Grundordnung - zu einer multikulturellen und toleranten Polizei, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Verfassung steht“, teilte der GdP-Landesbezirk Saarland mit. „Populistischen oder extremistischen Erscheinungsformen in der Gesellschaft“ erteilte die GdP eine klare Absage. „Die AfD ist eine Partei, die sich zunehmend radikalisiert und zu einer neuen Heimat für Rechtsextreme und Populisten geworden ist.“

© dpa-infocom, dpa:210312-99-794647/2