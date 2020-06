Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Neustadt an der Weinstraße kontrolliert gesprengt worden. Die Granate war bei Bauarbeiten gefunden worden. Rund 700 Menschen aus 200 Wohneinheiten hätten in Sicherheit gebracht werden müssen, darunter auch ein Seniorenheim, teilte die Stadt am Sonntag mit. Die rund 90 Bewohnerinnen und Bewohner seien vorübergehend in einem Corona-Behelfskrankenhaus untergebracht worden. Der Einsatz verlief nach Angaben der Stadt reibungslos. Die Anwohner hätten am Mittag wieder in ihre Häuser zurückkehren können.