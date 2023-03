Frankenthal (dpa/lrs) - Wegen Tötung im vorsätzlichen Vollrausch hat das Landgericht Frankenthal einen Angeklagten zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht habe es als bewiesen angesehen, dass der 44-Jährige einen Bekannten 2022 in einer Schrebergartenanlage in Haßloch getötet habe - einem Sachverständigen zufolge mit mindestens 3,85 Promille Alkohol im Blut, teilte eine Justizsprecherin am Freitag mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt «steuerungsunfähig» gewesen sei. Das Gericht ordnete die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.