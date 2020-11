Mainz (dpa/lrs) - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) startet in der kommenden Woche eine Kampagne für die gleiche Bezahlung aller Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz. «Die schlechtere Bezahlung der Grundschul-, oft auch Sekundarschullehrkräfte gegenüber den Kolleginnen und Kollegen anderer Lehrämter wird der Realität nicht gerecht», erklärte am Freitag der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer. Unter den Corona-Bedingungen hätten die Lehrkräfte an den Grundschulen auch mit der Entwicklung von Konzepten für das Distanzlernen bewiesen, wie unverzichtbar ihre Arbeit sei.

Die „JA-13-Kampagne“ bezieht sich auf den Beamtentarif A13 und E13 für Angestellte. Grundschullehrer und -lehrerinnen werden zurzeit nach A 12 bezahlt. Neben der DGB-Gewerkschaft fordert auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) unter dem Dach des Deutschen Beamtenbunds schon länger die Gleichstellung der Lehrkräfte an Grundschulen mit ihren Kolleginnen und Kollegen an Gymnasien. Die schlechtere Bezahlung betreffe in der Mehrzahl Frauen, sagte Grundschullehrerin Carmen Zurheide vom GEW-Vorstand. „So geht es ihnen wie den anderen Heldinnen in der Corona-Krise, die zwar beklatscht wurden, aber für ihre professionelle Arbeit vergleichsweise schlecht bezahlt werden.“

Die GEW verweist darauf, dass sieben Bundesländer bereits die Gleichstellung von Lehrkräften an Grundschulen eingeführt oder vereinbart hätten. „Wir wollen uns in Rheinland-Pfalz nicht abhängen lassen, zumal die Bezahlung der Lehrkräfte die zweitschlechteste bundesweit ist“, erklärte Hammer.