Lebach (dpa/lrs) - In einem getreideverarbeitenden Betrieb in Lebach (Kreis Saarlouis) ist ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen hätten eine Verpuffung ausgelöst, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Montag. Deren Glut habe sich auf fünf Silos ausgebreitet, in denen Mehl und Getreide gelagert werden. Es werde mit mehrtägigen Löscharbeiten gerechnet. Das Feuer sei schon am frühen Samstagnachmittag ausgebrochen.

Eine Passantin hatte im Vorbeigehen schwarzen Rauch aus der Lüftungsanlage entweichen sehen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Ursache für den Brand könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Der Brand verursachte schon jetzt den Angaben zufolge einen Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.