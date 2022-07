Ein brennendes Getreidefeld in Vierherrenborn hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Das Feuer war am Nachmittag im Bereich der B268 gemeldet worden, hatte sich auf einer Fläche von zwei Hektar ausgebreitet und bereits einen angrenzenden Wald erreicht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Während der Löscharbeiten musste die B268 an der Brandstelle im Landkreis Trier-Saarburg gesperrt werden. Die Sperrung dauerte am Abend noch an. Laut Polizei könne eine Brandlegung ausgeschlossen werden. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

Vierherrenborn (dpa/lrs) - Pressemitteilung