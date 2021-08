Mainz/Gabsheim (dpa/lrs) - In der rheinhessischen Gemeinde Gabsheim im Landkreis Alzey-Worms sind innerhalb weniger Stunden die Leichen eines Paares entdeckt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mainz am Montag mitteilten, fanden Angehörige in der Nacht zum Montag zunächst eine tote 47-Jährige. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen in diesem Fall von einem Verbrechen aus, unter Verdacht geriet der 55-jährige Lebensgefährte der Frau. Seine Leiche wurde dann wenige Stunden später in der Nähe seines Fahrzeugs in Gabsheim entdeckt. Weitere Details zu den Hintergründen und den näheren Umständen gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.