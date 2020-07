Perl-Nennig (dpa/lrs) - Zu einem Gespräch über die aktuelle Corona-Lage trifft sich heute Mittag die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) mit ihrer luxemburgischen Amtskollegin Paulette Lenert in Perl-Nennig. Luxemburg war wegen gestiegener Zahlen bei Neuinfektionen vor zwei Wochen vom Robert Koch-Institut zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Daraufhin hatte das Saarland seine Qurantäneregelungen für Luxemburg-Reisende angepasst.

Demnach wird von nicht notwendigen Reisen ins Großherzogtum abgeraten. Berufspendler sind laut Saar-Verordnung von der zweiwöchigen Quarantänepflicht ausgenommen - ebenso Menschen, die sich weniger als 72 Stunden in Luxemburg aufgehalten haben oder einen triftigen Reisegrund haben.

Am Wochenende hat es in Luxemburg insgesamt 216 neue Fälle gegeben. Bislang beläuft sich die Zahl der auf Covid-19 getesteten Personen in Luxemburg auf 6272. Darunter sind 1150 Nicht-Ansässige. In Verbindung mit dem Virus sind 112 Menschen gestorben. Luxemburg erklärt die Zahlen unter anderem damit, dass es in dem Land flächendeckende Testungen gibt. Zudem werden auch Grenzgänger getestet.