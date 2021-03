Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Lichtenthäler-Bätzing (SPD) ist bei der Landtagswahl in ihrem Wahlkreis Betzdorf/Kirchen (Sieg) erneut dem CDU-Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach unterlegen. Laut der Landeswahlleitung bekam sie bei der Abstimmung am Sonntag als Direktkandidatin 11 756 Wahlkreisstimmen (37,4 Prozent) - und Wäschenbach 13 037 Stimmen (41,5 Prozent). Sie kann aber wieder über die Landesliste in den Landtag einziehen - wie schon nach der Wahl 2016, als sie im gleichen Duell ebenfalls Wäschenbach unterlegen war.

Bei den Landesstimmen im Wahlkreis Betzdorf/Kirchen (Sieg) im Norden von Rheinland-Pfalz lag die SPD mit 35,5 Prozent vorne. Die Christdemokraten bekamen 33,6 Prozent, die AfD 8,6, die Grünen 6,5, die FDP 5,4 und die Freien Wähler 3,2 Prozent.

