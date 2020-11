Mainz (dpa/lrs) - Noch gibt es keinen Corona-Impfstoff. Doch wenn es soweit ist, soll es schnell gehen. Die Infrastruktur wird in Rheinland-Pfalz dafür bereits geschaffen. Geplant ist es, noch in diesem Jahr in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt Impfzentren zu etablieren, die von mobilen Teams ergänzt werden.

Über den aktuellen Stand der Vorbereitungen informiert am heutigen Freitag Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Mit dabei sind der geschäftsführende Direktor des Landkreistages, Burkhard Müller, und der geschäftsführende Direktor des Städtetages Rheinland-Pfalz, Fabian Kirsch (alle SPD).