Lahnstein (dpa/lrs) - Trotz einer filmreifen Flucht über Hausdächer ist ein gesuchter Straftäter in Lahnstein festgenommen worden. Der per Haftbefehl gesuchte Mann habe sich dem Zugriff der Polizei entzogen, indem er in ein Haus und auf das Dach floh, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Er sei in bis zu acht Metern Höhe von Dach zu Dach gesprungen. Ein Großaufgebot der Polizei folgte am Boden, auch Polizeihunde waren den Angaben zufolge im Einsatz. Schließlich konnte der Mann in einem Keller festgenommen werden. Er hatte Betäubungsmittel bei sich, weshalb ihn ein weiteres Strafverfahren erwarte.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-660796/2