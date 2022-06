Im Saarland haben im vergangenen Jahr 259 Haushalte, die akut von einer Stromsperre bedroht waren, Hilfe von der neuen Energiesicherungsstelle des Landes erhalten. Die saarländische Verbraucherschutzministerin Petra Berg (SPD) erwartet, dass diese Zahl aufgrund gestiegener Energiepreise weiter wachsen wird. «Es ist damit zu rechnen, dass sehr viel mehr Haushalte von den hohen Kosten und drohenden Überschuldungen betroffen sein werden», sagte sie am Dienstag in Saarbrücken. «Insofern ist es natürlich auch unser Anliegen und Wunsch, dass sich mehr Menschen, die betroffen sind, an diese Stelle wenden.»

Saarbrücken (dpa/lrs) - Seit über einem Jahr ist die Einrichtung, die bei der Verbraucherzentrale angesiedelt ist, mit einer Sozialarbeiterin besetzt, zusätzlich seit diesem Jahr mit einer Juristin. „Dank dieser Stelle bekommen wir nicht nur einen besseren Einblick in die Verhältnisse auf dem Energiemarkt, sondern können auch gezielt Hilfe leisten“, sagte Berg. Viele Fälle hätten durch einen Verweis an die Sozialträger geklärt werden können. Für die Energiesicherungsstelle stünden bis 2023 jährlich 200.000 Euro zur Verfügung.

Bei der Konferenz der Verbraucherschutzminister in Weimar sei diese Einrichtung „quasi als Modellprojekt“ an den Bund herangetragen worden. „Wir könnten uns vorstellen, dass es auch vom Bund Hilfen gibt, um mehr Beratungen und mehr aufsuchenden Verbraucherschutz auch in den Ländern tätigen zu können“, sagte Berg. Vor allem für Menschen, die ihre Rechte nicht kennen würden oder finanziell nicht mehr weiterwüssten, brauche es ein breit gefächertes Beratungsangebot.

Darüber hinaus sprach sich die Ministerin dafür aus, die Belastung der Verbraucher für gestiegene Lebensmittelpreise abzufedern - etwa durch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf den europäischen Mindeststeuersatz von fünf Prozent. Zudem müssten ungerechtfertigte oder verdeckte Preiserhöhungen verhindert werden.

Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz

LPK Saar

Verbraucherschutzministerkonferenz