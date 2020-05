Landau (dpa/lrs) - Einen Tag nach der Vorstellung des Gesetzentwurfs für die Umstrukturierung der Uni-Landschaft in Rheinland-Pfalz hat die Stadt Landau deutliche Kritik geübt. Nach wie vor seien wesentliche Probleme des Fusionsprozesses des Uni-Standorts Landau mit der TU Kaiserslautern zur dann neuen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) ungeklärt, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Nach Einschätzung von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) reichen etwa die die vom Land in Aussicht gestellten acht Millionen Euro für Kernkosten der Umstrukturierung nicht aus. Die «historisch gewachsene strukturelle Unterfinanzierung Landaus» dürfe nicht zur Last für die neue RPTU werden.

Am Dienstag hatte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) den Gesetzentwurf in Mainz vorgestellt. Demnach wird die bisherige Uni Koblenz-Landau zum 1. Januar 2023 getrennt. Während Landau mit der TU Kaiserslautern zusammengeht, wird Koblenz eigenständig. Falls sich bei der Entstehung der RPTU noch etwas verzögert, ist ein Puffer von maximal zwei Jahren vorgesehen. Der Mainzer Verwaltungsstandort der Noch-Uni Koblenz-Landau wird Ende 2024 aufgelöst.