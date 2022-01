Mainz (dpa/lrs) - Der Geschäftsführer der Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029 gGmbH, Berthold Stückle, ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Stückle sei in der Nacht zum Montag nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben, teilte die Projektgesellschaft am Montag mit. Den Angaben zufolge führte Stückle die Geschäfte seit Anfang des vergangenen Jahres. Er habe die Gartenschauen in Koblenz 2011 und in Heilbronn 2019 als Technischer Leiter und Prokurist maßgeblich mitgeprägt. Nach dem schweren Verlust kümmerten sich die zuständigen Gremien um eine schnellstmögliche Nachfolge.

Innenminister Roger Lewentz und die Regierungsbeauftragte für die Buga 2029, Nicole Steingaß (beide SPD), sprachen der Familie ihr Beileid aus. Schon im Zusammenhang mit der Buga in Koblenz sei die Zusammenarbeit mit Stückle sehr vertrauensvoll gewesen. „Berthold Stückle wird mit seiner Erfahrung und seinem Ideenschatz sehr fehlen“, hieß es in einer Mitteilung.