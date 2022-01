Saarbrücken (dpa/lrs) - Die AfD Saarland darf mit ihrer aufgestellten Kandidatenliste im Wahlkreis Saarbrücken zur Landtagswahl am 27. März nicht antreten: Sie müsse den beim Kreiswahlleiter eingereichten Kreiswahlvorschlag zurücknehmen, teilte das Landgericht Saarbrücken am Donnerstag die Entscheidung der 16. Zivilkammer mit. Damit gaben die Richter dem Antrag auf einstweilige Verfügung unter anderem des früheren AfD-Landesvorsitzenden Josef Dörr statt.

Da der Landesvorstand der AfD nach einem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Landgerichts Saarbrücken von Mitte Dezember nicht wirksam im Amt sei, seien auch „alle Maßnahmen, die der jetzige Vorstand vorgenommen hat, ihrerseits unwirksam“, teilte das Gericht mit. Dazu gehöre auch die Einladung zur Wahlversammlung am 27. November - sowie die auf der Versammlung getroffenen Beschlüsse und Wahlen.

Es gebe noch einen zweiten Grund, warum die Kreiswahlvorschlagsliste unwirksam sei: Die Wahlversammlung war nach Ansicht der Kammer nicht ordnungsgemäß besetzt, da neun Mitglieder bei der Abstimmung mitgestimmt hätten, die nicht ordnungsgemäß aufgenommen worden seien. Dies sei auch relevant für das Abstimmungsergebnis, da zwischen den beiden Kandidaten für den Listenplatz 1 nur eine Differenz von gerade einmal zwei Stimmen gelegen habe, teilte das Gericht mit.

Der Landesvorsitzende der AfD Saarland, Christian Wirth, sagte nach der Entscheidung, er werde Berufung einlegen. Auch gegen das Urteil des Landgerichts von Mitte Dezember hatte er Rechtsmittel eingelegt. Er ging davon aus, dass es vor der Landtagswahl in letzter Sache keine rechtskräftige Entscheidung geben werde.

Nach Angaben der Landeswahlleitung kann bei der Landtagswahl in einem Wahlkreis eine Partei nur mit Kreiswahlvorschlag gewählt werden. Ein Kreiswahlvorschlag sei die Voraussetzung, damit in dem Wahlkreis die Partei überhaupt auf dem Stimmzettel erscheine, sagte ein Sprecher. Wirth sagte, ohne „Saarbrücker Liste“ müsste die Partei um ihren Wiedereinzug in den Landtag bangen. Im Saarland gibt es drei Wahlkreise.