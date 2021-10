Nohfelden (dpa/lrs) - Im Saarland sind durch einen geplatzten Lkw-Reifen auf der Autobahn 62 am Freitagmorgen elf Fahrzeuge beschädigt worden. Diese seien über die Reifenteile gefahren und so entweder an der Front oder am Unterboden beschädigt worden, teilte die Polizei in Wadern mit. Zwei Autos waren nach dem Unfall bei Nohfelden nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Schadens teilte die Polizei nicht mit.

