Bei der geplanten Pfarreien-Reform geht das Bistum Trier jetzt kleinere Schritte. Statt 35 Großpfarreien soll es womöglich jetzt doch rund 170 geben. Der Sprung war Rom zu groß.

Trier (dpa/lrs) - Die geplanten 35 Großpfarreien im Bistum Trier sind vom Tisch. Nach einer Intervention aus Rom habe man sich nun statt eines «starken Schnitts mit einer grundlegenden Neuaufstellung» für «eine behutsamere Entwicklung» entschieden, sagte der Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg am Samstag in Trier. Nach Beratungen mit diözesanen Räten und Leitungsgremien in den vergangenen Tagen solle nun die Idee verfolgt werden, die derzeit 172 Pfarreiengemeinschaften im Bistum zu neuen Pfarreien zu fusionieren. Die bislang geplanten 35 Großpfarreien sollten dann als «pastorale Räume» verstanden werden.

«Wir behalten das Ziel weiter im Auge, weite pastorale Räume in den Blick zu nehmen, aber wir wollen auch den Bedürfnissen von vielen Menschen nach pastoraler Nähe nachkommen», sagte von Plettenberg. Rom hatte das Bistum Trier bei seiner Pfarreienreform ausgebremst: Der Schritt von derzeit insgesamt knapp 890 kleinen Pfarreien in 172 Pfarreiengemeinschaften auf 35 Großpfarreien sei als «zu groß» angemahnt worden, sagte der Generalvikar. Eigentlich sollten die ersten 15 der 35 neuen Großpfarreien bereits Anfang 2020 starten.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann sagte zu der römischen Intervention: «Ich bin ernüchtert, aber ich kann nicht sagen, wir sind gescheitert mit der Umsetzung der Synode.» Die Strukturreform sei nur ein Teil der Synodenbeschlüsse im Bistum von 2016, mit der die Diözese Trier sich neu aufstellen will. Man sei sich bewusst gewesen, dass man mit den Plänen «bis an die Grenzen des geltenden Kirchenrechts gehen» werde.

Man habe sich damals aber bewusst «für eine größeren Schritt, der auch Spielraum gibt auf längere Sicht hin» entschieden. Die Kirche kämpft seit Jahren mit rückläufigen Zahlen bei Priestern und Mitgliedern. Man habe nicht alle Jahre den Eindruck erwecken wollen, «wir sind immer wieder auf dem Rückzug, man verwaltet den Niedergang». Die 35 nun angedachten «pastoralen Räume» seien vergleichbar mit Dekanaten.

Keine Zustimmung aus Rom gab es auch für künftige Leitungsteams einer Pfarrei aus Pfarrer, Haupt- und Ehrenamtlichen «auf Augenhöhe». Daher sollten die neuen Pfarreien nun weiter von einem Pfarrer geleitet werden, der aber bei Verwaltungsaufgaben entlastet werden solle. Bei den jetzigen 172 Pfarreiengemeinschaften gebe aber derzeit bereits mehr als 40 Pfarrer-Vakanzen, sagte von Plettenberg. Noch sei unklar, wie diese geleitet werden sollten.

«Leitung, sagen die Römer, könne nicht vom Team wahrgenommen werden», berichtete er. Sie sei an die Priesterweihe gebunden. Nach Bedenken vom Vatikan sollte es bei den Gremien in den Pfarreien bei der jetzigen Ordnung bleiben. Noch gebe es aber keine fertigen Pläne.

Man werde in den nächsten Wochen daran arbeiten, sagte von Plettenberg. Im August oder September solle eine neue Beratungsphase mit Gremien im Bistum kommen, dann eine weitere Abstimmung mit Rom. Eine konkrete Umsetzung sei 2021 und 2022 geplant.

«Die Polarisierung hat zugenommen», sagte Bischof Ackermann zu den Folgen der Reformdiskussion. Andererseits gebe es aber auch mehr Kooperationen. Das Wichtigste sei, die Einheit im Bistum Trier zu bewahren. «Die Spaltung, dass ein Eigenkirchenwesen sich bildet, das wäre keine gute Sache. Das würde mich wirklich bedrängen», sagte er. Für einen katholischen Bischof seien Abspaltungen «Horrorvision».

Die Reform war nach Beschwerden Ende November 2019 in Rom zur Überprüfung ausgesetzt worden. Am 9. Juni wurde bekannt, dass dem Bistum eine Überarbeitung seiner Pläne aufgetragen worden war. Das Bistum Trier zählt knapp 1,4 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.