Ein geparkter Omnibus ist in Rodenbach im Landkreis Kaiserslautern aus unbekannter Ursache losgerollt und in einen Zaun geprallt. Es sei Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Außerdem habe das rollende Fahrzeug bei dem Vorfall am Donnerstagabend einen anderen parkenden Bus beschädigt.

Rodenbach (dpa/lrs) - Weil der Bus zu dem Zeitpunkt bereits seit rund fünf Stunden auf dem Firmengelände geparkt war und das Fahrerfenster offen stand, könne nicht ausgeschlossen werden, dass unbekannte Täter die Bremse gelöst hatten und sich der Bus deshalb selbstständig machte, hieß es weiter.

Mitteilung Polizei