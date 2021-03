Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische SPD-Generalsekretär Daniel Stich hat nach der Landtagswahl von einem «super Ergebnis bei extrem widrigen Umständen» gesprochen. «Covid hat uns den Wahlkampf auch nicht leichter gemacht in manchen Regionen, von daher war es jetzt ein außergewöhnlicher Wahlkampf», sagte Stich am Sonntag in Mainz.

