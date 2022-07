Unbekannte haben am Dienstag in Mainz einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter seien anschließend in einem Auto geflüchtet, teilte ein Polizeisprecher mit. In Mainz seien sie stehen geblieben und hätten ihre Flucht zu Fuß fortgesetzt. Die Polizei bittet darum, zunächst keine Anhalter mitzunehmen. Der Geldautomat wurde den Angaben zufolge am frühen Morgen in einem frei stehenden Geldautomatenhäuschen im Stadtteil Drais gesprengt. (dpa/lrs) - © dpa-infocom, dpa:220705-99-910443/2