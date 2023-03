Trier (dpa/lrs) - Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Temmels im Kreis Trier-Saarburg gesprengt. Die Polizei gehe von mehreren Tätern aus, teilte die Polizei in Trier am Montag mit. Die mutmaßlichen Täter seien in Richtung luxemburgische Grenze geflüchtet. Nähere Angaben auch zum entstandenen Schaden lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.