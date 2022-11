Unbekannte haben es erneut auf Geldautomaten in Rheinland-Pfalz abgesehen - gleich zwei Mal binnen eines Tages. In einem Fall missglückte das Vorhaben, in dem anderen Fall waren die Täter erfolgreich.

Bleialf/Koblenz(dpa/lrs) - An gleich zwei Orten in Rheinland-Pfalz haben Kriminelle am Mittwoch Geldautomaten ins Visier genommen. Während es in der Eifel am Mittwoch bei einem Sprengversuch blieb, gab es in einem anderen Fall in Koblenz eine Detonation. Von den Tätern fehlte zunächst noch jede Spur.

In Bleialf im Eifelkreis Bitburg-Prüm entdeckte eine Frau am frühen Mittwochmorgen das beschädigte Geldausgabefach eines Automaten und alarmierte die Polizei, wie diese mitteilte. Eine Streife stellte demnach fest, dass der Geldautomat manipuliert worden war und die Spuren auf eine versuchte Sprengung hindeuteten.

Ersten Kenntnissen zufolge hatten mindestens zwei Täter versucht, die Detonation auszulösen. Warum es ihnen nicht gelang, wird nun ermittelt. Eine Frau im betroffenen Haus musste vorsorglich das Gebäude verlassen, konnte aber kurz darauf in ihre Wohnung zurückkehren.

Etwa zur selben Zeit sprengten unbekannte Täter in Koblenz einen Geldautomaten. Die Explosion sei im Stadtteil Karthause gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Zur Beute und zur Schadenssumme am Gebäude konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

