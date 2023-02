Bad Bergzabern (dpa/lrs) - Zwei Männer sollen in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) einen Geldautomaten manipuliert und sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert haben. Den Männern wird vorgeworfen, am Mittwoch den Geldautomaten manipuliert zu haben, um an sensible Bankdaten zu kommen, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Landau am Donnerstag mitteilten. Die Tatverdächtigen flohen daraufhin mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei, Einsatzkräfte stoppten diese im Landkreis Südwestpfalz. Die Männer im Alter von 31 und 33 Jahren wurden demnach vorläufig festgenommen und sollten am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

