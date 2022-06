In Salmtal ist ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter sind nach Angaben der Polizei noch flüchtig. Die Höhe des gestohlenen Geldbetrags ist derzeit noch unklar, das Gebäude der Bankfiliale wurde am frühen Donnerstagmorgen laut der Polizei durch den Sprengstoff starkt beschädigt. Die Täter seien in einem hochmotorisierten Fahrzeug geflüchtet. Nun laufen die Ermittlungen, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Salmtal (dpa/lrs) - Polizei-Meldung