Echternacherbrück (dpa) - Mehrere Täter haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Echternacherbrück (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gesprengt. Die Polizei fahndete anschließend in Deutschland, Luxemburg und Belgien nach dem Fluchtwagen, wie es in einer Mitteilung hieß. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die Täter in einem «hochmotorisierten» Fahrzeug geflohen, wie die Polizei weiter mitteilte. Ob Geld erbeutet wurde, war zunächst nicht bekannt. Es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen dauern an.

