[Aktualisiert 9.30 Uhr] Zwei maskierte Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in einer Bank in Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei wurden die Anwohner gegen 3 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Den Zeugenaussagen zufolge klirrte Glas, kurz darauf sei ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in Richtung A62 davongefahren. Informationen über das Fluchtfahrzeug sind nicht bekannt. Die Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass mindestens zwei Täter den Geldautomaten im Gebäude der Volksbank sprengten. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Zur Höhe der Beute macht die Polizei aktuell keine Angaben. Die kriminalpolizeiliche Tatortarbeit dauert noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369- 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.