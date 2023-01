Neustadt/Wied (dpa/lrs) - In einer Bank in Neustadt (Wied) ist ein Geldautomaten gesprengt worden. Nach dem oder den Tätern werde gefahndet, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Die Tat ereignete sich demnach gegen 1.30 Uhr. Weitere Details, etwa ob die Täter Geld erbeutet haben oder das Bankgebäude im Kreis Neuwied beschädigt wurde, waren zunächst nicht bekannt.

Mitteilung