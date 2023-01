Unbekannte haben in der Westpfalz einen Geldautomaten gesprengt. Der Getränkemarkt, in dem der Automat stand, wurde beschädigt. Die Täter sind weiter flüchtig.

Schönenberg-Kübelberg (dpa/lrs) - Unbekannte haben im Kreis Kusel einen Geldautomaten in einem Getränkemarkt gesprengt und sind geflohen. Wie viel Bargeld in der Nacht zum Montag in Schönenberg-Kübelberg erbeutet wurde, war zunächst unklar, wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern am Montag mitteilte.

Durch die Sprengung entstand ein Schaden am Gebäude des Getränkemarktes, den die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro schätzte. Anwohner hatten in der Nacht eine Explosion gehört und ein silbernes Auto davonfahren sehen.

Die Spurensicherung dauerte am Montagvormittag noch an. Es waren Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamts (LKA) im Einsatz. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen um Hinweise zur Sprengung, dem Fluchtwagen und verdächtigen Beobachtungen.

